Villas-Boas pode ir ao Mundial

O treinador português André Villas-Boas está a ser apontado como o próximo selecionador de Marrocos, substituindo no cargo Vahid Halilhodzic, franco-bósnio que está na porta de saída.

De acordo com o Record, que cita a imprensa marroquina, o técnico luso já terá iniciado conversações com os responsáveis da seleção africana e poderá, assim, regressar ao futebol profissional.

Villas-Boas, recorde-se, está afastado dos bancos desde a temporada 2020/21, altura em que deixou o Marselha.

Caso a contratação seja oficializada, o português terá a oportunidade de estar no Campeonato do Mundo de futebol e de disputar o grupo F com Croácia, Bélgica e Canadá.