Villas-Boas e Paulo Sousa no top 3 dos melhores ordenados em França

O jornal francês L’Équipe desvendou, esta sexta-feira, os ordenados de todos os treinadores da Ligue 1, e o português André Villas-Boas surge na segunda posição. Segundo as informações da publicação, o Marselha paga ao antigo técnico do FC Porto um vencimento de 400 mil euros por mês.

Uma verba que o coloca, de resto, imediatamente à frente do compatriota Paulo Sousa, com quem o Bordéus despende 280 mil euros mensais. O primeiro da lista é Thomas Tuchel, treinador do PSG.

No que respeita aos jogadores, o top10, é única e exclusivamente constituído por atletas que pertencem ao Paris Saint-Germain.

É preciso descer até à 12ª posição para encontrar o primeiro jogador fora da equipa orientada por Thomas Tuchel. Trata-se de Wissam Ben Yedder, do Monaco, que aufere 650 mil euros brutos por mês.

Destaque, ainda, para o facto de, entre os 30 primeiros classificados, se encontrar apenas um português: Anthony Lopes, a quem o Olympique Lyon paga cerca de 400 mil euros por mês, o que o deixa no 25º lugar.

