Villas-Boas continua perseguição ao PSG

O Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, manteve este domingo o segundo lugar do campeonato francês, com um triunfo no terreno do Toulouse, por 2-0, no fecho da 14.ª jornada.

Com mais uma unidade a partir dos 41 minutos, por expulsão de Steven Moreira, o Marselha venceu o penúltimo classificado da prova com golos do argentino Benedetto, aos 76 minutos, e do sérvio Radonjic, aos 79, e registou o terceiro triunfo seguido na competição.

A equipa de Villas-Boas continua no segundo posto, agora com 25 pontos, a oito do Paris Saint-Germain, que lidera, e com mais um do que o Angers, que é terceiro.

