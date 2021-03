Vilamoura recebe europeus de vela

Os campeonatos da Europa de vela das classes 470 e racebord vão realizar-se em Vilamoura, anunciou a Vilamoura Sailing, que será responsável pela organização dos dois eventos.

O Europeu de 470 realiza-se entre 30 de abril e 7 de maio, enquanto o de racebord será disputado entre 3 e 7 de julho.

Antes, e conforme já tinha sido anunciado, Vilamoura também vai acolher o Europeu de finn, de 10 a 16 de abril, e a qualificação europeia para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 nas classes laser standard e laser radial, entre 17 e 24 de abril.

Das provas de qualificação sairão as duas últimas vagas europeias para os Jogos Olímpicos, nas referidas classes.

Nos últimos dias, Vilamoura também está a ser ‘palco’ do Mundial da classe de 470, no qual Diogo e Pedro Costa garantiram para Portugal uma vaga para Tóquio2020, e do Europeu de RS:X.

