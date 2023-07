Vila Viçosa a caminho de ser património da UNESCO

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, congratulou-se com o avanço da candidatura de Vila Viçosa, no distrito de Évora, a Património Mundial da UNESCO, esperando que possa ser das mais rápidas a ser apreciada.

“Estou otimista quanto à possibilidade de ser uma das candidaturas mais rápidas a avançar e, porventura, a ser apreciada, depois, pela UNESCO”, afirmou o chefe de Estado, em declarações aos jornalistas em Vila Viçosa.

Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido esta manhã nos Paços do Concelho pelo presidente da Câmara de Vila Viçosa, Inácio Esperança, e por outras individualidades da região, tendo-lhe sido apresentada a candidatura.

Durante a sessão, o autarca alentejano afirmou que a candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) “é o grande objetivo estratégico” para o município.

O processo de candidatura, cuja estratégia é agora liderada pelo arquiteto Nuno Lopes, foi reformulado depois de a anterior versão ter sido reprovada pela comissão nacional do organismo.

Nas declarações aos jornalistas, o Presidente da República disse ter ficado “muito satisfeito pelo avanço da candidatura”, considerando que “o dossiê tinha méritos e ganhou mais méritos nesta reformulação”.

“É uma ideia já antiga, que eu acompanhei desde o início, quando era presidente da Fundação da Casa de Bragança e que deu passos muito positivos”, assinalou.

Na sessão, o presidente do município desafiou o chefe de Estado a escolher Vila Viçosa para as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas em 2025, mas o chefe de Estado remeteu para o próximo ano a divulgação do local escolhido.

“Eu já defini critérios. Há de ser no sul, depois de ter sido no norte e já ter anunciado para o próximo ano no centro, e há de ser no interior e não numa capital de distrito ou de uma diocese”, adiantou Marcelo, no final da sessão.

Segundo o Presidente, a divulgação do local escolhido para as comemorações vai ser feito “pelo 10 de junho do ano que vem ou logo a seguir”, pelo que, apenas nessa altura, se saberá se “será ou não em Vila Viçosa ou noutra localização”.

O processo de candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial começou a ser preparado em 2001.