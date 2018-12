As autoridades indonésias receiam que o número de vítimas do tsunami que no sábado atingiu o país aumente drasticamente, uma vez que as equipas de resgate ainda não terminaram as buscas. Muitas das áreas afetadas encontram-se com os acessos bloqueados por destroços, sem que ambulâncias e operacionais lá consigam chegar. Até ao momento, foram registados 222 mortos, 843 feridos e 28 desaparecidos.