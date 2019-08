Vila Real acolhe congresso internacional sobre nutrição de animais de companhia

A Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica (APEZ), em colaboração com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e o Centro de Ciência Animal e Veterinária (CECAV), vão realizar, nos dias 25 e 26 de outubro, o II Congresso Internacional de Nutrição e Alimentação de Animais de Companhia.

A Nutrição e Alimentação de Animais de Companhia é uma área cada vez mais desafiante, resultado do aumento da importância do papel social e económico que têm na sociedade atual. “Cabe aos diversos profissionais, independentemente da sua área de ação, procurar a informação que lhes permita dar resposta aos seus desafios profissionais, da forma mais atual e científica possível”.

Reconhecendo a necessidade de promover a divulgação de informação, independente e baseada em evidência científica, aos diversos intervenientes no sector, a APEZ promoveu, em 2017, a primeira edição deste evento, o PetFeeding 2017. Esta primeira edição superou largamente as expectativas, tendo constituído um marco na divulgação do conhecimento científico desta área da Ciência Animal, em Portugal.

A nova edição deste Congresso pretende superar o êxito alcançado anteriormente, contando para esse efeito com um programa ambicioso, baseado no papel dos macronutrientes no fabrico dos alimentos e na nutrição dos animais de companhia. Este programa será cumprido por um painel de oradores, nacionais e internacionais, de reconhecido mérito científico.

O Congresso será precedido por um workshop sobre produção de alimentos extrudados, onde os participantes entrarão em contacto com os vários aspetos técnicos e científicos da formulação e produção destes alimentos para animais de companhia.