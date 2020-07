Vila do Conde projeta ‘curtas’ à americana

No dia em que seria inaugurada a 28ª edição do Curtas Vila do Conde, 11 de julho, o festival vai celebrar o formato da curta-metragem de forma alternativa, com uma sessão especial no espaço Drive-In, instalado na Seca do Bacalhau em Vila do Conde. Esta será uma sessão adaptada aos tempos actuais, que relembra a nostalgia das antigas sessões Drive-in, exibindo filmes premiados ao longo das 27 edições do Curtas.

Destaque nesta sessão para Logorama de François Alaux, Hervé de Crécy e Ludovic Houplain, vencedor do título de Melhor Curta-metragem de Animação nos Óscares e Panique Au Village: La Bûche De Noël, de Stéphane Aubier e Vincent Patar. No Drive-In vilacondense serão também exibidas algumas curtas portuguesas, como o caso da multipremiada animação Amélia & Duarte ou A Ver o Mar, rodada num local próximo do cenário onde será exibida. Nota ainda para o universo particular deGabriel Abrantes, com a exibição de Os Humores Artificiais, estreada na Berlinale. Realizada em parceria com a Câmara de Vila do Conde, esta sessão terá acesso livre, mas implica inscrição obrigatória através do site da entidade.

A completar este momento simbólico, o Curtas disponibilizará online mais 16 filmes premiados no festival. Disponíveis de 11 a 19 de julho, a um preço especial no serviço Video on Demand (VoD) da Agência da Curta Metragem.

Recorde-se que a 28ª edição do Curtas de Vila do Conde acontece, este ano, entre 3 a 11 de outubro. A decisão de adiamento, resultado do surto pandémico que afecta o país, tem vindo a ser acompanhada da procura de novos formatos que possam continuar a trazer o cinema à vida das pessoas. As iniciativas que hoje se anunciam servem assim como “ponto de partida duma estratégia de gradual aproximação do público do festival, num período em que ainda demoramos a retomar os hábitos naturais de partilha, celebração e descoberta que apenas um festival concentrado no tempo e lugar podem proporcionar”, garante Nuno Rodrigues, diretor do Curtas Vila do Conde.

As inscrições de curtas-metragens para as várias secções competitivas terminaram em 30 de junho e, com o festival cada vez mais próximo, a programação será revelada a partir de julho, começando com o programa competitivo completo.

​PROGRAMA SESSÃO ESPECIAL DRIVE-IN

A Ver O Mar, Ana Oliveira, André Puertas, Portugal, 2017, DOC, 25′

Amélia & Duarte, Alice Guimarães, Mónica Santos, Portugal, Alemanha, 2015, ANI, 8’3”

Logorama, François Alaux, Hervé de Crécy, Ludovic Houplain, França, 2009, ANI, 16’05”

Os Humores Artificiais (foto acima), Gabriel Abrantes, Portugal, Brasil, 2017, FIC, 29’03”

Panique Au Village: La Bûche De Noël, Stéphane Aubier e Vincent Patar, Bélgica, França, 2014, ANI, 26’30”