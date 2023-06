Vigo: português sem seguro envolvido em aparatoso acidente

Um cidadão português esteve envolvido, no passado fim de semana, num aparatoso acidente rodoviário em Vigo, Espanha. Por não ter seguro, viu a sua viatura apreendida.

Durante a tarde do passado dia 24 de junho, conta o jornal espanhol La Voz de Galicia, duas viaturas colidiram violentamente. Uma delas de matrícula portuguesa e outra com matrícula espanhola, que acabou por bater num poste e capotar, tendo o seu condutor terminado no hospital com diversos ferimentos.

Por não ter seguro, o condutor português foi identificado pelas autoridades, viu o seu carro apreendido e terá que pagar as despesas afetas a toda a ocorrência.