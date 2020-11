Viena: luso-luxemburguês foi baleado no ombro mas está bem

Um jovem estudante luso-luxemburguês é um dos feridos resultantes dos ataques de segunda-feira à noite em Viena, encontrando-se hospitalizado com um ferimento por bala, disse à agência Lusa fonte do gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas.

O estudante luxemburguês que ficou ferido nos ataques de Viena é de origem portuguesa e está hospitalizado, segundo notícia avançada pela agência Lusa, que cita fonte do gabinete da secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.

A mesma fonte disse que Portugal está a acompanhar a evolução do estado de saúde deste luso-luxemburguês através da Embaixada de Portugal, em articulação com as autoridades luxemburguesas, segundo o jornal Wort.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Grão Ducado confirmou que um estudante luxemburguês está entre os feridos, depois de ter sido atingido por uma bala num ombro, mas está em situação de saúde considerada estável e “a recuperar bem”, disse a Secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes (veja vídeo abaixo).

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também se manifestou: “foi com choque e tristeza que tomei conhecimento do ataque que ontem teve lugar no centro de Viena e que provocou a morte de quatro pessoas e diversos feridos, entre estes últimos um jovem português”.

O cidadão luso-luxemburguês é uma das vítimas do ataque desta segunda à noite, que começou com um tiroteio numa rua central perto da sinagoga principal de Viena.

Os atacantes deslocaram-se depois pelo centro da capital austríaca, disparando sobre quem ocupava as esplanadas.