Vieira do Minho propõe 130 kms de trilhos pedestres

Mais quatro trilhos vão reforçar a rede de percursos pedestres do município de Vieira do Minho.

Atualmente, a rede de percursos daquele concelho tem uma extensão de 80 km, contando com cinco pequenas rotas e uma grande rota que exploram exclusivamente a Serra da Cabreira.

Conscientes da atratividade que o património natural e cultural apresenta, e da importância do contacto com a natureza para quem procura Vieira do Minho como destino turístico, a Autarquia vai criar quatro novos trilhos pedestres.

A implementação destes percursos vai permitir a revitalização de antigos caminhos e potenciar um conjunto de elementos naturais e culturais capazes de desafiar os amantes da natureza a explorar estes novos itinerários.

O PR7 VRM – Senhora da Lapa ao Castro de Anissó fará a ligação circular entre o Santuário de N.ª Sr.ª da Lapa e o Castro de Anissó. Situado na União de Freguesias de Anissó e Soutelo, este percurso com cerca de 10 km de extensão engloba pontos de interesse como o próprio santuário, construído no interior de uma rocha de grandes dimensões, miradouros com vistas dignas de registo, locais com história milenar, como o Castro de Anissó com evidências de povoados celtas e mouros.

No outro extremo do concelho, poderá ser relembrada a época das Invasões Francesas percorrendo o PR8 VRM – As Pontes das II Invasões Francesas. Este tem como intuito de perpetuar e promover a história associada a estas ocorrências.

Associado a este trilho com 11 km de extensão, o seu utilizador poderá encontrar vários factos relativos às batalhas travadas nas pontes de Saltadouro e Misarela, bem como a todas as lendas e contos.O trilho mais longo é o PR9 VRM – Nascente do Ave com cerca de 20 km.

Este está a ser criado para dar a conhecer o coração da Serra da Cabreira aos seus utilizadores, e pretende valorizar e proteger a Nascente do rio mais português, o Rio Ave.O PR10 VMR – Carvalhos do Ermal inicia na Praia dos Carvalhos da Albufeira do Ermal e percorre cerca de 10 km ao longo da freguesia de Guilhofrei, situada no sopé da Serra do Merouço. Capelas e alminhas, Igreja Paroquial, carvalho centenário, caminhos rurais, casas com história, vestígios da antiga calçada romana, cursos de água, vários fontanários são alguns dos pontos de interesse que o caminhante poderá descobrir ao longo deste trilho rico e diversificado.