Vieira detido

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, foi detido esta quarta-feira no âmbito de uma investigação sobre suspeitas de burla, abuso de confiança e branqueamento de capitais.

O dirigente benfiquista está detido na esquadra da PSP de Moscavide e vai ser presente ao juiz Carlos Alexandre esta quinta-feira, passando esta noite na prisão, avança a TVI.

A detenção acontece no mesmo dia em que o Ministério Público e a Autoridade Tributária realizaram buscas no universo Vieira por suspeitas de crimes alegadamente praticados em operações financeiras envolvendo o presidente do Benfica e o empresário José dos Santos, conhecido como o “Rei dos Frangos”.

