Vidigueira procura jovens para vigiar floresta no verão

A Câmara de Vidigueira anunciou que estão abertas as inscrições para o projeto de voluntariado “Floresta Viva”, destinado a jovens interessados em vigiar áreas de floresta no concelho para prevenir incêndios durante o verão.

Segundo o município, do distrito de Beja, o projeto, promovido no âmbito do programa “Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas”, do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), destina-se a jovens com idades entre 18 e 30 anos.

O projeto vai decorrer entre os dias 01 de julho e 14 de setembro em dois pontos de vigia, nomeadamente na Ermida de Santo António, na freguesia de Vila de Frades, e no Depósito de Água em Alcaria, na freguesia de Selmes, e cada jovem será integrado num equipa constituída por quatro elementos, terá uma ocupação diária de cinco horas durante 15 dias e receberá um valor diário de 12 euros.