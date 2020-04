Videojogos atraem portugueses durante quarentena

A ‘fintech’ britânica Revolut revelou que os portugueses aumentaram a procura por plataformas de ‘gaming’ e videojogos na fase profilática de confinamento motivada pelo surto da covid-19 e que diminuíram as visitas aos supermercados, mas gastaram mais.

Os dados foram extraídos pela Revolut com base na utilização dos cartões por parte dos mais de 400 mil utilizadores em Portugal, no mês de março, quando comparado com fevereiro deste ano, refere a ‘fintech’ em comunicado.

A área da restauração é uma das que mais sofreu com o impacto do novo coronavírus e a análise à utilização dos cartões Revolut por parte dos portugueses refletiu uma quebra de 50% no volume transacionado, em março, face a fevereiro.