Videógrafo português do ano vive no Luxemburgo

O videógrafo português Nelson Coelho, radicado no Luxemburgo há cerca de uma década, foi esta semana distinguido com o prémio Videógrafo do Ano 2022 pela Associação Portuguesa dos Profissionais da Imagem, em Vila do Conde.

Em declarações ao BOM DIA, Nelson Coelho mostrou-se especialmente satisfeito por ter sido reconhecido no seu “querido país” pela “única associação dos profissionais da imagem em Portugal e por uma plateia cheia de excelentes profissionais”.

Para Nelson, ser considerado Videógrafo do Ano pela APPIMagem “tem um significado diferente e especial” devido à influência que a referida associação teve no seu trajeto profissional.

Ao nosso jornal, Nelson Coelho explica ainda que esta menção é fruto de trabalhos realizados durante a pandemia, o que comprova que conseguiu superar as limitações impostas ao seu trabalho.

Além de Videógrafo do Ano 2022, o emigrante foi ainda distinguido com o vídeo mais pontuado nas categorias Reportagem Social e Criação Livre.

O evento, denominado “The Way”, decorreu entre os dias 19, 20 e 21 de outubro em Vila do Conde.

#portugalpositivo