Videoclipe “Havemos de ir a Viana” premiado na Grécia

O videoclipe musical “Havemos de ir a Viana”, da autoria do português Flávio Cruz, foi galardoado no início deste mês no International Amorgos Film Festival, que decorreu na Grécia.

De acordo com a rádio Vale do Minho, esta produção lusa esteve em exibição de 4 a 9 de novembro na ilha de Amorgos e só saiu de lá com um prémio.

Este é um festival que acolhe anualmente centenas de filmes e premeia aqueles que têm maior contribuição para o turismo local e internacional.

Veja, em baixo, o vídeo minhoto.

#portugalpositivo