Vídeo do Turismo de Portugal é fenómeno na Internet

O filme de promoção do Turismo Centro de Portugal, intitulado “Turismo Centro de Portugal: Are You Ready?”, está a ser um sucesso nas redes sociais, tendo ultrapassado as 200 mil visualizações em apenas uma semana.

O filme foi apresentado no dia 14 de março, durante a BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, e rapidamente se tornou viral. No dia 22, registava já 206 mil visualizações e mais de 10 mil partilhas no Facebook do Turismo do Centro.

“Turismo Centro de Portugal: Are You Ready?” é um filme promocional com um conceito inovador, em que o visitante se transforma na personagem de um jogo passado na região centro de Portugal, em que o objetivo é chegar à onda gigante da Nazaré. Este filme abre portas a um novo projeto comunicacional e promocional do Centro de Portugal, aliado às novas tecnologias, uma forma de alcançar novos públicos, segmentos mais jovens e ativos. A mensagem que se quer passar é a de que, alterando-se o personagem principal, poderemos sempre criar novos roteiros, novos percursos, e redescobrir, de acordo com motivações próprias, novo(s) Centro(s) de Portugal.

“Este filme está a ser um êxito sem precedentes. Mais de 200 mil visualizações numa semana é um número extraordinário para um filme promocional de uma região de turismo. É um êxito que demonstra que a aposta na promoção audiovisual é uma estratégia vencedora. Recordo que os dois filmes anteriores do Centro de Portugal foram premiados internacionalmente, tendo conquistado 16 galardões em festivais de cinema de turismo pelo mundo fora. Estou certo de que a criatividade desta nova proposta irá igualmente ser sinónimo de mais prémios para a região”, afirma Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal.

“Estes filmes têm em comum, além da qualidade visual, o facto de serem produzidos para o Turismo do Centro por uma empresa da região, a Slideshow, de Leiria. É a prova inequívoca de que esta região está pujante de dinamismo e criatividade e que é o território ideal para atrair produções audiovisuais e cinematográficas. Os cenários da região são tão ricos e diversificados que a dificuldade maior da produção residiu na escolha. A matéria-prima é tão deslumbrante que os cenários que aparecem poderiam facilmente ser outros. Afinal, o Centro de Portugal é a marca do turismo da diversidade, onde tudo se encontra”, acrescentou.