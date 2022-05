Vídeo de promoção do Porto ganha prémio internacional

A série promocional de vídeos que refletem um Porto de arquitetura, gastronomia, artesanato, miradouros e hospitalidade, lançada pelo Município, conquistou uma medalha de prata do Festival Internacional de Cinema de Turismo de África.

O grande prémio do júri foi atribuído ao Turismo do Porto e Norte de Portugal pela produção “The Majestic Adventures of Ofelia de Souza”.

A campanha promocional produzida pelo Município do Porto reconhecida na categoria Destinos Turísticos – Cidade, arranca com os diários de uma viagem pela arquitetura portuense, prossegue pela gastronomia da cidade, e dá a conhecer o artesanato que se faz na Invicta.

A série de vídeos incluiu ainda um roteiro pelos melhores locais para ver o Porto, inclui as setas amarelas para seguir os Caminhos de Santiago que passam pela cidade, e mostra, de várias formas, a hospitalidade e arte de bem receber que carateriza os portuenses.

Para atribuição dos prémios foram considerados critérios como o impacto, a criatividade, o estilo, o tema, a narrativa e a eficácia do objetivo.

Vencedor da medalha de ouro na categoria Produtos Turísticos, o vídeo humorístico “The Majestic Adventures of Ofelia de Souza”, produzido pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal, arrecadou o Grande Prémio do festival.

O vídeo foi lançado em outubro de 2021 e é dirigido ao cada vez mais competitivo setor da Meetings Industry, e apresenta a região como “destino de excelência para o turismo de negócios”.

Ainda no início de maio, a campanha havia sido foi distinguida no New York Festival TV & Film Awards, com um “Gold Trophy”, na categoria “Corporate Image”.

O júri do Festival Internacional de Cinema de Turismo de África premiou ainda, com uma medalha de prata, outro vídeo do Turismo do Porto e Norte de Portugal. Lançado em maio de 2021, “Porto & the North of Portugal are awaking” foi reconhecido na categoria Destinos Turísticos – Região.

A edição deste ano do festival reuniu 315 participações de 55 países. Pela primeira vez, os vencedores receberam pontos que dão acesso ao ranking do Comité Internacional de Festivais de Cinema de Turismo (CIFFT), encarregue de escolher os “Melhores Filmes de Cinema de Turismo do Mundo”.