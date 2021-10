Vídeo de promoção de Coimbra ganha prémio internacional

O filme oficial da candidatura de Coimbra a Capital Europeia da Cultura 2027 foi distinguido como “Vídeo do Ano” pela International Public Relations Network (IPRN), num encontro de quatro dias que terminou terça-feira em Lisboa e que, pela primeira vez, se reuniu em Portugal, juntando mais de 40 agências de todo o mundo.

O prémio foi entregue por Pedro Valente da Silva, diretor da Representação do Parlamento Europeu em Portugal, à Central de Informação, agência portuguesa que gere a comunicação de Coimbra 2027 e que produziu o vídeo, bem como ao Grupo de Trabalho de Coimbra 2027, que é responsável por todo o processo de preparação da candidatura. A Central foi, ainda, eleita “Agência do Ano 2021”.

A IPRN é, atualmente, a maior organização mundial de agências de RP independentes. Com mais de 40 membros e presença em quatro continentes, foi fundada em 1995 e está presente em 105 cidades e 40 países do mundo, cobrindo mais de 80 mercados, incluindo América do Norte e do Sul, Europa Ocidental e Oriental, Médio Oriente, África, Extremo Oriente e Austrália. Representa, ainda, todos os setores da indústria.

A organização representa um volume de faturação acumulado que ronda os 500 milhões de dólares, tendo de mais de 7 mil colaboradores distribuídos pelas várias agências e um total de 4 mil clientes ativos.

