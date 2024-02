Vida dos açorianos que se destacaram cá fora agora em livro

O livro “Conversas da Diáspora – 50 açorianos pelo mundo”, reunindo 50 entrevistas biográficas com personalidades que nasceram nos Açores e se afirmaram na diáspora, é lançado nas seis cidades do arquipélago, de 26 de fevereiro a 02 de março.

Organizado pelo diretor regional das Comunidades, José Andrade, a publicação junta entrevistas a 35 homens e 15 mulheres, entre os 32 e os 86 anos de idade, que se notabilizaram na Educação (13), na Economia (9), na Política (8), na Cultura (8), no Social (8) ou na Diplomacia (4) dos seus países de acolhimento, “mantendo sempre os seus Açores na saudade do seu coração”, descreve um comunicado divulgado hoje sobre a publicação.

A obra tem 560 páginas e foi editada pela Letras Lavadas, numa iniciativa da Direção Regional das Comunidades.

O lançamento acontece em seis sessões em seis cidades durante seis dias: Ponta Delgada (26 de fevereiro), Ribeira Grande (27 de fevereiro), Lagoa (28 de fevereiro), Horta (29 de fevereiro), Angra do Heroísmo (01 de março) e Praia da Vitória (02 de março).

“São 50, mas podiam ser 50.000”, assinala José Andrade na abertura deste livro, referindo “os interessantes” percursos de vida apresentados, que “resumem e assumem a determinação dos açorianos, a projeção dos Açores e a dimensão da Açorianidade”

As entrevistas foram feitas através das redes sociais durante 2023.

Os 50 entrevistados nasceram em Santa Maria (1), São Miguel (23), Terceira (10), Graciosa (1), São Jorge (4), Pico (5), Faial (4), Flores (1) e Corvo (1) e vivem nos Estados Unidos da América (28), no Canadá (10), no Brasil (4) e na Bermuda (1), mas também na Arábia Saudita (1), nos Camarões (1), na Costa do Marfim (1), na Dinamarca (1), na Noruega (1), em Timor-Leste (1) e no Vietname (1).

Os entrevistados dos Estados Unidos residem nos estados da California (12), Massachusetts (7), Rhode Island (6), Indiana (2) e Connecticut (1), enquanto os do Canadá vivem nas províncias de Ontário (5), Quebeque (3), Columbia Britânica (1) e Manitoba (1). Os quatro entrevistados do Brasil estão radicados nos estados de Rio de Janeiro (2), São Paulo (1) e Rio Grande do Norte (1).

“Conversas da Diáspora – 50 açorianos pelo mundo” reúne entrevistas com Al Pinheiro, Ana Lopes, Andrea Moniz-DeSouza, Ângelo Garcia, Batista Vieira, Conceição Flores, Diniz Borges, Duarte Miranda, Dulce Maria Scott e Durval Terceira, assim como Eduardo Borba da Silva, Francisco Cota Fagundes, Francisco Resendes, Frank Souza, Idalina Gonçalves, Irene Blayer e Isidro Menezes.

O livro inclui igualmente entrevistas com Jácome Armas, João de Brito, João Luís Pacheco, John Correia, Jorge Ferreira, José António Morais, José Avelino Bettencourt, José Carlos Teixeira, José Francisco Costa, Luís Mesquita de Melo e Luís Miranda, além de Manuel Bettencourt, Manuel de Medeiros, Manuel Eduardo Vieira, Manuela Bairos, Marc Dennis, Márcia Sousa da Ponte, Maria Hortência Silveira, Maria João Dodman, Maria Lawton, Mário Silva e Mary Alsheikh.

Nellie Pedro, Nuno Moniz, Onésimo Teotónio Almeida, Paulo Jorge Cabral, Renata Rodrigues e Richard Machado são outras personalidades entrevistadas neste livro, a par de Sara Freitas, Tiago Domingues, Tony Cabral, Tony Goulart e Victor Santos.

Para o autor, citado na nota de imprensa, “esta homenagem a alguns dos mais notáveis é também extensiva a tantos outros menos notados, porque todos honram o bom nome dos Açores onde quer que se encontrem.”

José Andrade escolheu os convidados e conduziu as entrevistas, enquanto Davide Lopes, coordenador do Núcleo de Apoio às Comunidades, transcreveu as entrevistas e coordenou a equipa de produção técnica constituída por Elisa Costa, Raquel Rodrigues e Sofia Silva, técnicas superiores da Direção Regional das Comunidades, como se lê na nota de imprensa.

Nas seis sessões de apresentação do livro “Conversas da Diáspora – 50 açorianos pelo mundo” estará igualmente disponível o livro “Transatlântico II – Açorianidade & Interculturalidade”, da autoria de José Andrade, lançado em janeiro, em Ponta Delgada, simbolizando os três maiores destinos da emigração açoriana, respetivamente, Brasil, Estados Unidos da América e Canadá.

Este livro é o 30.º título da bibliografia de José Andrade, que inclui outras obras da mesma temática também editadas pela Letras Lavadas, como “Açores no Mundo”, publicado em 2015 com prefácio de Marcelo Rebelo de Sousa, e “Transatlântico – As Migrações nos Açores”, lançado em 2023 e prefaciado por José Manuel Bolieiro.

As seis sessões de apresentação do livro “Conversas da Diáspora – 50 açorianos pelo mundo”, iniciam-se às 18h00 locais (19h00 em Lisboa) e são de entrada livre.

Nas apresentações será exibido um filme de 30 minutos que sintetiza as 50 entrevistas biográficas.