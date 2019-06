Victorino d’Almeida e Luís Zagalo ofereceram disco ao Papa

Ouvido ao longo de horas no Senado brasileiro, o ministro da Justiça do Governo de Jair Bolsonaro, com o nome envolvido numa investigação jornalística do portal The Intercept sobre os meandros da operação Lava Jato, afiançou esta quarta-feira que deixará o cargo se vir provadas irregularidades. Sergio Moro voltou a queixar-se de sensacionalismo.