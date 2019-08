Victoria’s Secret em crise pode anular emblemático desfile

Com o risco de incêndio elevado em Portugal, dezenas de militares vão estar nos próximos dias a reforçar as patrulhas de vigilância e patrulhamento. Elementos da Marinha e do Exército vão estar presentes em 9 distritos, onde a ameaça de chamas é mais elevada. O porta-voz do Estado Maior General das Forças Armadas, Pedro Santos Serafim, explica as tarefas executadas por estes militares, a partir desta sexta-feira.