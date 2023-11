Victor Pereira lança livro em francês sobre Revolução dos Cravos

O historiador da emigração portuguesa Victor Pereira lança novo livro que assinala os 50 anos da Revolução de Abril – «C’est le peuple qui commande – La Révolution des Œillets 1974-1976», nas livrarias a partir do próximo dia 9 de novembro.

Historiador luso-francês, mestre de conferências na Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) e atual investigador no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, Victor Pereira lança o seu mais recente livro «C’est le peuple qui commande – La Révolution des Œillets 1974-1976» na próxima quinta-feira, dia 9 de novembro.

De acordo com uma publicação no Facebook do consulado-geral de Portugal em Bordéus, este é “um livro essencial, numa altura em que se comemoram já os 50 anos da Revolução de Abril, e que teremos o prazer de apresentar igualmente em Bordéus”, não havendo ainda anúncio de data para esta apresentação, aquando a publicação desta notícia.

Com esta nova obra em francês, Victor Pereira pretende oferecer uma visão alargada da Revolução dos Cravos que derrubou a ditadura em Portugal, abordando as consequências sociais e democráticas que esta desencadeou em Portugal, assim como a independência das suas antigas colónias.

Segundo a editora Éditions du Détour, o livro “oferece uma síntese atualizada do processo revolucionário português. Analisa não só as dinâmicas revolucionárias, as oposições entre partidos políticos e militares, as preocupações diplomáticas (esta tomada de poder democrática é também socialista), mas também os diferentes movimentos sociais que tentaram transformar radicalmente a sociedade portuguesa, para finalmente pensarmos em conjunto sobre estes elementos que raramente são”.

Victor Pereira é doutorado em História Contemporânea pelo Institut d’Études Politiques de Paris e realiza investigação sobre migrações portuguesas e história do século XX português. Em 2022 venceu o Prémio Aristides de Sousa Mendes, atribuído pela Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses (ASDP) com o trabalho “Derrubar o muro da indiferença e do preconceito: os diplomatas portugueses em França e o salvamento dos judeus portugueses”.