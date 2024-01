Victor Pereira apresentou em Paris livro sobre o 25 de Abril

Foi esta quinta-feira apresentado, nas instalações do consulado-geral de Portugal em Paris, o livro “C’est le peuple qui commande: La révolution des Œillets 1974-1976”, de Victor Pereira.

O evento teve lugar nos Salões Eça de Queirós, palco habitual deste tipo de iniciativas literárias.

Este é um livro que, de acordo com o seu autor, retrata o fim da Ditadura com a revolução de Abril de 1974, iniciativa “muitas vezes reduzida a um golpe de Estado Pacífico que durou apenas algumas horas” e cujas “consequências” considera “ainda pouco compreendidas”.

“Esta obra oferece uma síntese atualizada do processo revolucionário português, analisa não só as dinâmicas revolucionárias, as oposições entre partidos políticos e militares, as preocupações diplomáticas (esta tomada de poder democrática é também socialista), mas também os diferentes movimentos sociais que tentaram transformar radicalmente a sociedade portuguesa, para finalmente pensarmos em conjunto sobre estes elementos que raramente são”, define o autor.

Victor Pereira, docente de história contemporânea na Universidade de Pau e Pays de l’Adour, é atualmente investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Realiza investigação sobre as migrações portuguesas e a história do século XX português.