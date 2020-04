Vice-campeã europeia de voleibol é agora dentista em França

Joana Neto, antiga internacional portuguesa de voleibol e de voleibol de praia, representou tanto a seleção portuguesa como vários clubes de primeiro plano, o último dos quais foi o Leixões.

Em 2010, e formando dupla de voleibol de praia com Mariana Filipe Alexandre, Joana Neto foi vice-campeã europeia, alcançando a medalha de prata no Europeu de Sub-18 disputado no Porto.

Hoje, Joana Neto trabalha como dentista em França, e mora na localidade de Saint Prix, a norte de Paris, revela o LusoJornal.

A portuguesa que sempre teve enorme orgulho em jogar com a camisola de Portugal, afirmou em várias entrevistas que quando representa o seu país “procura sempre deixar a imagem do desportista português, o guerreiro, lutador, com alma e coragem!”.

