Viana do Castelo: praça de touros transformada em complexo desportivo

O presidente da Câmara de Viana do Castelo disse que a reconversão da antiga praça de touros da cidade em ‘campus’ desportivo começará em janeiro de 2020, sendo que até final de julho avançará o novo concurso público.

José Maria Costa respondia aos vereadores do PSD, Paula Veiga e Hermenegildo Costa que, no período antes da ordem do dia da reunião camarária, questionaram sobre o arranque do projeto para a requalificação da praça e as zonas adjacentes.

O primeiro concurso público para a execução da reconversão da antiga praça de touros da cidade em campus desportivo, com um investimento inicialmente previsto de 3,5 milhões de euros, foi anulado, em abril de 2018, por ter fechado deserto.

O autarca socialista José Maria Costa explicou ao executivo municipal que o projeto está a ser ultimado.

“Como o concurso fechou deserto foi necessário reajustar o projeto inicial. O novo procedimento deverá ser lançado até final de julho, mas a execução física e financeira só acontecerá em 2020”, especificou.

José Maria Costa estimou que, depois de cumpridos todos os prazos previstos naqueles procedimentos, “as obras tenham início em janeiro de 2020”.

Quando a empreitada estiver em curso, o autarca adiantou que será lançado o concurso público para a requalificação da área envolvente da antiga praça de touros.

O aviso de abertura do primeiro concurso público para a reconversão da antiga praça de touros em complexo desportivo foi publicado em Diário da República a 21 de dezembro de 2017 e encerrou a 21 de janeiro do ano seguinte, sem qualquer proposta.

A obra de reconversão da antiga praça de touros, desativada desde 2009, ano em que cidade se declarou anti-touradas, está integrada no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), candidatado a fundos comunitários do Portugal 2020.

A intenção da autarquia passa por transformar a antiga arena, com uma área de 3.800 metros quadrados e cerca de 65 metros de diâmetro, numa estrutura multifunções, que sirva o desporto e os jovens do concelho, apta para a prática de várias modalidades em simultâneo, como ginástica, esgrima, patinagem artística e hóquei em patins e basquetebol.

A futura “Praça Viana” será gerida pela Escola Desportiva de Viana (EDV), em regime de comodato, dotando a associação de condições adequadas para as inúmeras modalidades e para a formação dos jovens do concelho”. A EDV tem mais de 1.300 atletas.