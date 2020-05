Viana do Castelo pede mais voos para o Porto

O presidente da Câmara de Viana do Castelo apelou para a intervenção do Governo no sentido de aumentar o número de rotas no aeroporto do Porto, medida que considerou fundamental para garantir as exportações das empresas do Norte.

José Maria Costa reagia a uma notícia que dá conta de que a TAP vai retomar a atividade – interrompida pela pandemia da covid-19 – com 71 rotas a partir do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e com apenas três com partida do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, distrito do Porto.

“Todos entendem os cuidados e salvaguarda na área da saúde, mas não se pode limitar desta forma tão drástica a reativação tão necessária da economia e em especial das empresas exportadoras”, sublinha, defendendo que é “urgente uma intervenção do Governo nesta matéria para inverter a tendência que a TAP quererá tomar para o aeroporto do Porto”, refere o autarca socialista, citado numa nota hoje enviada à imprensa.

O presidente da câmara da capital do Alto Minho destaca que “o aeroporto do Porto tem de estar ao serviço das empresas exportadoras”, considerando “muito preocupante” que venha a efetuar “apenas com três voos”.

Para José Maria Costa, “o Aeroporto Francisco Sá Carneiro é uma infraestrutura fundamental para as empresas do Norte do país, que têm um forte perfil exportador e que necessitam desta porta de entrada e saída para as suas atividades”.

As últimas previsões do autarca de Viana do Castelo apontam para que este ano o município entrasse no ‘top ten’ das exportações nacionais, ano em que o concelho estaria a exportar mais de 1.000 milhões de euros, correspondendo 30% ao ‘cluster’ eólico, 30% ao setor do papel e 40% ao setor automóvel”.

A estimativa foi apontada por José Maria Costa, em janeiro de 2019. Na altura, e com base em dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), Viana do Castelo era o 16.º concelho mais exportador a nível nacional, sendo responsável por 1,5% das exportações nacionais e contribuindo para “um ‘superavit’ [excedente] positivo de cerca de 300 milhões de euros”.