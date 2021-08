Viana do Castelo e Andorra estreitam laços de amizade e cooperação

O Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José Maria Costa terminou esta segunda-feira a visita ao Principado de Andorra a convite da sua homologa, Conchita Marsol, Cònsol Major de Andorra la Vella que em 2019, viajou a Viana do Castelo para assistir à Romaria da Sra. d’Agonia.

O Presidente da Câmara retribui assim a visita da edil andorrana e na passada sexta-feira foi o encarregado de ler o Pregão da Festa Major desde o balcão do Comú (Câmara) de Andorra la Vella. Acompanhado pela esposa, Cristina Parente, no sábado pela manhã José Maria Costa visitou a Pastelaria Paladium, gerida por uma família de vianenses residentes no Principado de Andorra. Pela tarde, após a visita ao Espai Columba e à Igreja de Santa Coloma, o casal foi recebido na Sede do Grupo de Folclore Casa de Portugal, entidade cultural que em 2013 foi atribuída a distinção de instituição de mérito pelo município vianense.

Após a visita pelo espólio do Grupo e uma troca de lembranças, os elementos do Grupo organizaram um jantar de boas-vindas ao Presidente e esposa. No domingo, dia grande da Festa Major, os convidados vianenses assistiram à cerimónia eucarística e participaram na Dança do Contrapasso que nesse dia reúne na Praça del Poble, centenas de pessoas.

De salientar na edição deste ano do Baile do Contrapasso que, os par que iniciava a dança estava formado pela luso descendente portuguesa, a Mireia e o António, residente português no Principado.

Segunda de manhã o Presidente da Câmara e esposa foram recebidos no Ministério de Cultura e Desporto pela ministra Silvia Riva, na presença do Embaixador de Andorra em Portugal, Jaume Serra e da Diretora de Cultura do Governo de Andorra, Montserrat Planelles. Após uma troca de impressões e de lembranças a comitiva deslocou-se ao Museu Etnográfico Casa Cristo, espaço no qual foi recebida pelo historiador Robert Lizarte que fez uma explicação sobre as vivências daquele espaço museológico datado de 1940 e no qual o Grupo de Folclore Casa de Portugal realizou um trabalho fotográfico que estará exposto no Museu do Traje de Viana do Castelo a partir do próximo dia 17 de agosto.