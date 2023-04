Viana do Castelo com mais de 80% de ocupação na Páscoa

A taxa de ocupação em 12 unidades hoteleiras do concelho de Viana do castelo, com um total de 472 quartos, é de cerca de 83.91%, “ligeiramente superior” à percentagem registada no mesmo período de 2022. O concelho está assim com níveis de ocupação quase “algarvios”: este fim de semana foi revelado que os hotéis do Algarve estão com 90% de ocupação para a Páscoa.

Os serviços de Turismo da Câmara de Viana do Castelo adiantaram que o aumento de procura registado este ano é justificado pela “retoma total da atividade turística após a pandemia covid-19”.

A mesma fonte da autarquia da capital do Alto Minho explicou que os turistas que procuram o concelho de Viana do Castelo durante o período da Páscoa são “principalmente do mercado nacional e de Espanha”.

Questionadas sobre as previsões para os próximos meses, as 12 unidades hoteleiras contactadas pelo serviço de Turismo da autarquia preveem “superar os números alcançados em 2022, que poderão variar entre os 55% e os 60%”.

No total, o concelho de Viana do Castelo dispõe de 52 empreendimentos turísticos, entre eles, 20 hotéis, sete casas de turismo de habitação, 24 de turismo rural, um apartamento turístico, que disponibilizam um toral de 939 camas.

O concelho dispõe ainda de 1.139 quartos em Alojamento Local (AL).