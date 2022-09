Viale Moutinho e as lendas de Portugal

Qual a ideia que esteve na origem deste livro “Portugal lendário: Tesouro da Tradição popular”?

A minha ideia inicial era entregar aos leitores a possibilidade de conseguirem um panorama nacional no capítulo das lendas. Fiz a proposta ao Diário de NotÍcias, em que trabalhava, e o projecto foi posto em prática através de fascículos. A ideia realizou-se. Passado pouco tempo, a Reader’s Digest entendeu que poderia fazer uma edição para os seus associados. Ainda por cima com excelentes ilustrações de José Faria. Várias impressões se fizeram. Então, terminado o contrato, Portugal Lendário passou para o Círculo de Leitores, onde também teve várias impressões, mas com ilustrações de arquivo. Ou seja, o mercado dos leitores que comprava livros como associados dos clubes de leitores, ficou preenchida, pelo que a Temas & Debates entendeu, finalmente, colocar esta edição, revista e mais trabalhada, nas livrarias.

O livro percorre todo o nosso país, do Minho aos Açores: há temas recorrentes nas lendas que encontrou e nos conta?

Pareceu-me que a divisão administrativa por concelhos seria a ideal para a organização deste livro. Percorri o país e apenas em dois concelhos não fui servido, no entanto havia margem para encontrar espécies. A proximidade entre alguns concelhos obrigou-me a selecção de textos. Porém os textos que não estavam nas bocas do portugueses neste tempo já haviam sido recuperados por Teofilo Braga, Ataíde de Oliveira, quantos mais!

Podemos dizer que as lendas portuguesas são originais e muito diferentes das de outros países ou há semelhanças?

Temos, é certo, lendas peculiares, mas somos um país que andarilhou pela Terra, conheceu outras culturas. Estudou-as, trouxeram a sabedoria das lendas, adaptando-as a seu bel-prazer!

O que distingue a lenda de outros géneros como o conto popular ou a fábula?

Conquanto algumas vezes os cânones sejam atropelados e não damos com classificação bastante. De um modo simplista. As lendas assentam em factos reais, conquanto modificando-os, os contos são absolutamente inventados e as fábulas geralmente protagonizadas por animais moralistas!

Das dezenas de lendas que trouxe para este livro, há alguma que por ser estranha, original ou diferente o surpreendeu ou intrigou mais?

Na verdade, no lendário já nada me surpreende!

Pensando no futuro: o que está a escrever neste momento?

Neste âmbito, retomar a colecção Tradições Populares Portuguesas, em publicação da Afrontamento e procuro amadurecer um plano, mas é cedo falar dele. Desculpará.

“Portugal Lendário-Tesouro da Tradição Popular” de José Viale Moutinho

Temas e Debates

Entrevista de Nunes Carneiro

