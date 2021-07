Viajar com Fernando Ferreira

Viajar na música de Fernando Ferreira é viajar num planeta imaginado e imaginário, que cruza naturalmente muitas referências de África mas que as transporta para outras paragens e as polvilha de uma alegria contagiante. “I Abô Ki di Mim” é a canção que abre “Mantenhas”, o novo disco do luso-guineense, e traz a assinatura de Guto Pires, outro músico para quem a Guiné-Bissau é pátria. Depois de a conhecer “apenas” com os ouvidos, poder “vê-la” agora através deste videoclip é confirmar as certezas que a audição do disco já tinha deixado em mim.

Para Fernando Ferreira, o passado (tanto o que vivemos como também o mais recôndito) não é apenas um lugar de memórias mas sim uma parte de nós que devemos saber transportar ao longo de toda a vida. E não é impunemente que o músico põe a tónica nas recordações positivas – são os frutos dessas vivências que geram a alegria que depois inunda a canção e o videoclip, por via da dança e do extravasar dos sentidos.

Se África é cor e ritmo, quando África se junta a Portugal ambos se tornam ainda mais do mundo. E é por isso que o álbum “Mantenhas” tanto nos traz Manecas Costa como Paulo de Carvalho, Mário Rui Teixeira como Sebastião Antunes, João Afonso como Yami, Amélia Muge como o prematuramente desaparecido José Carlos Schwarz. No acompanhamento musical e na escrita, são muitas geografias e muitos universos maiores – aos quais, como intérprete e como autor, Fernando Ferreira sabiamente acrescenta o seu, que cada vez mais queremos que seja também o de nós todos.