Viajante português morre em acidente no Rajastão

Um viajante português, que estava em visita à Índia, faleceu no passado fim de semana devido a um acidente de viação que ocorreu no estado indiano do Rajastão.

A secretaria de Estado das Comunidades confirmou à Lusa que o homem “viajava em grupo com pessoas amigas” e assumiu que a ocorrência está já a ser acompanhada pela Embaixada de Nova Deli, que mantém o contacto com a família do cidadão e com as autoridades indianas.

A tragédia foi avançada pelo diário local Business Standard, segundo o qual o homem, de 30 anos, seguia de mota quando foi abalroado por um autocarro que seguia a grade velocidade, no distrito de Rajmasand, perto da localidade de Barar.

De acordo com este órgão de comunicação, o condutor do autocarro perdeu o controlo do veículo numa curva e acabou por atingir a motorizada.

Para além da morte do português, outros oito passageiros ficaram feridos no acidente.