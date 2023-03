Vhils homenageia com arte primeiro português a chegar à Coreia

Numa homenagem às relações entre Portugal e a Coreia do Sul, a Câmara da cidade de Tongyeong, situada no sul do país, tem lugar esta sexta-feira a inauguração de uma obra do artista português Vhils dedicada a João Mendes, o primeiro português e europeu que chegou à Coreia, em 1604.

Comerciante português, João Mendes naufragou na costa de Tongyeong, quando fazia a viagem de barco entre o Camboja e Nagasaki, no Japão.

Esta é a segunda fase de um projeto que teve início em Portugal, em 2022, com a inauguração da escultura de uma figura feminina coreana no Jardim das Docas da Ponte, em Lisboa, da autoria de Vhils.

Com a inauguração de uma segunda obra, agora na Coreia do Sul, a dupla escultura de Vhils dá corpo a uma memória e a uma história conjunta com mais de 400 anos e contribui para uma maior aproximação entre Portugal e a Coreia, num símbolo de amizade e cooperação entre os dois países.

Esta iniciativa conta com apoio do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. e da Embaixada de Portugal em Seul.