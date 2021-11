Vestuário infantil com a essência dos Açores

A Azores Playground começa com a história da sua fundadora, que nasceu e cresceu na ilha de Santa Maria, nos Açores, e da sua paixão por moda, tendo se formado na área em 2011.

Este projeto está focalizado no artesanal conjugado com os tecidos sustentáveis/orgânicos. O que traz o projeto de inovador num mercado de vestuário infantil que já de si se encontra um pouco saturado?

Simples: pretende-se cruzar o passado com o futuro. O passado em mostrar as artes ricas do arquipélago dos Açores e a sua cultura. O futuro, na sustentabilidade de pretendermos o melhor para as gerações futuras e para o planeta. Tudo na marca é baseado na sustentabilidade, não só os tecidos das peças, como também as etiquetas que consistem em sementes para plantar. As embalagens são de cartão reciclado e, num futuro próximo, estas serão reutilizáveis, tendo já a marca ideias para a sua reutilização.

A Azores Playground assenta no conceito de roupa infantil de qualidade nacional e feita a partir de materiais orgânicos. Para idades entre os 0 e os 10 anos, oferecendo soluções sustentáveis e artesanais.

A coleção de Outono/ Inverno – Essência – é uma coleção inspirada na natureza/flora dos Açores, bem como no slogan da marca. A inspiração vem das suas paisagens, do seu imponente mar, das suas tonalidades, que só é possível encontrar nos Açores. É uma das primeiras coleções da marca que apresenta a riqueza das artes artesanais praticadas no arquipélago, no conforto e na sustentabilidade.

Todas as peças de cada coleção são feitas especialmente para si. Assim que a Azores Playground recebe o seu pedido, iniciam o processo da produção da peça e receberá um e-mail com a indicação do prazo de entrega.

Cada peça de roupa das nossas coleções conta uma história. Desde os materiais usados até à sua confeção, cada detalhe é pensado ao pormenor para lhe oferecer o melhor produto, mantendo sempre uma relação equilibrada entre preço e qualidade.

No que toca à roupa infantil, sabemos que o conforto deve ser sempre a prioridade. Assim, cada peça é desenhada para manter a maior liberdade de movimentos. Conheça as nossas coleções e junte-se a nós na criação de um futuro mais sustentável na moda infantil em www.azoresplayground.pt e siga-nos no nosso facebook e instagram.