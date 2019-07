Vestígios de produção metalúrgica anterior a Cristo encontrados em Portugal

A segunda campanha de escavações arqueológicas no Castelo Velho de Safara, no concelho de Moura (Beja), um dos grandes povoados da Idade do Ferro no Alentejo, já permitiu encontrar “vestígios importantes” de produção metalúrgica datados do século I a.C..

Segundo o arqueólogo Rui Monge Soares, da equipa internacional envolvida na campanha, trata-se de “evidências de toda a cadeia de produção de metais”, como escórias de fundo de fornalha, pingos de fundição, tubeiras em cerâmica, bocadinhos de fundição e objetos em metal.

“Ainda não sabemos se se trataria de produção de ferro ou bronze, mas as análises químicas, a realizar após a campanha de escavação, logo nos darão essa informação”, relata Rui Monge Soares, da equipa da South-West Archaeology Digs (SWAD), uma escola de campo de arqueologia de periodicidade anual com sede em Safara.

No âmbito da campanha, têm sido realizadas atividades pedagógicas com crianças, no dia 20 deste mês vai decorrer um “Dia Aberto” para interessados poderem visitar o Castelo Velho de Safara e a escavação e apreciar os artefactos descobertos no local e, entre 30 de agosto e 01 de setembro, na Casa da Moagem de Safara, será inaugurada uma exposição sobre os trabalhos desenvolvidos pela SWAD e haverá palestras sobre os resultados das campanhas arqueológicas já realizadas.