Vestido do momento é “made in Portugal”

Kendall Jenner, Bella Hadid e até a rainha Letizia, de Espanha. Estes são apenas alguns dos nomes que se renderam ao vestido do momento em verde-lima, que tem a assinatura da designer de moda Victoria Beckham. O mais curioso? É “made in Portugal”.

Há pouco mais de uma década, Portugal ainda lutava para conseguir produzir e vender peças de vestuário muito baratas, competindo com potências mundiais como a China. Hoje, o cenário muda totalmente de figura quando Portugal já é internacionalmente reconhecido como especialista em produtos inovadores de alta qualidade a preços muito competitivos. Uma das marcas de luxo que apostam na qualidade da produção portuguesa é a marca da empresária e estilista britânica Victoria Beckham.

De corte minimalista, em formato tulipa, “midi”, mangas curtas, drapeado na cintura e decote em V nas costas: esta é a silhueta que tem vindo a conquistar mulheres de todas as idades e formas, e que ganha forma em Portugal. A peça custa 850 libras (cerca de 985 euros) e integra a colecção de Primavera 2023 da marca de Victoria Beckham.

A primeira pessoa a usá-lo publicamente foi a própria estilista, surgindo com ele numa cerimónia no Palácio de Buckingham, em Londres, antes da coroação do Rei Carlos III, em maio do ano passado.

Seguiu-se Bella Hadid na Semana de Moda de Paris, em setembro do ano passado, Kendall Jenner e a rainha Letizia, de Espanha. Mais recentemente, Ellie Fenn, a produtora e noiva do protagonista do filme “A Pequena Sereia”, também o vestiu na passadeira vermelha, bem como pela famosa “tiktoker” britânica Meredith Duxbury.

O vestido, com uma elegância intemporal e numa das cores mais procuradas da estação, rapidamente se tornou num dos maiores sucessos do ano e esgotou em todos os tamanhos no site da designer britânica. Neste momento, está novamente disponível nesta cor, assim como em “blush”, violeta, amarelo, preto e branco.