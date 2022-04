“Vertigem”: novo single de Agir e Salvador Sobral

“Vertigem” é o nome do primeiro single conjunto de Agir e Salvador Sobral. O novo trabalho dos dois artistas foi disponibilizado ao público no dia 1 de abril através do Youtube.

O novo single, com autoria de Salvador Sobral e a colaboração especial de Agir encontra-se disponível no Youtube e no Spotify. A realização do videoclipe é da autoria de Arlindo Camacho e Daniela Gandra.

A vontade de Salvador Sobral de “experimentar todos os géneros” foi o que deu o mote para a criação deste novo single.

“Conheci o Salvador na Mesa de Frades, numa noite de amigos em comum. Falámos da fase musical que cada um de nós estava a passar e foi quando ele me disse que gostava de experimentar algo mais eletrónico. Combinámos e fomos para estúdio. Começámos a fazer um som sem compromisso, só com melodias por cima de um instrumental. Na segunda sessão, o Salvador trouxe a letra feita e quando a começou a gravar, disse: ‘giro era tu entrares’ e daí, ao imaginar um vídeo, foi um instante.”, explica Agir como se processou a criação do novo single. O cantor termina ainda dizendo que “se for para repetir eternamente a mesma canção, não estamos cá a fazer nada”.

“Aprendi muito com o Agir, não só na esfera musical de não pensar demasiado e deixar sempre correr o fluxo criativo, mas também na esfera pessoal. Ele é um artista que sabe perfeitamente o que quer, dos mais focados que conheço, sem pudor de dizer que não a algo que não lhe apraz. Sem pudor de pensar gigante para depois fazer grande”, confidencia Salvador Sobral.

Salvador Sobral termina as suas declarações num tom de humorístico, questionando se agora já tinha o direito de chamar Agir pelo seu nome próprio (Bernardo), o que evidenciaria uma amizade.