Verstappen volta a ganhar e bate recordes

Os resultados no Porto, da votação dos eleitores brasileiros, já foram afixados. No norte de Portugal, venceu Lula da Silva com 64,8 por cento (ou seja mais de nove mil votos). Bolsonaro perdeu, nesta região portuguesa, com 35,2 por cento (cerca de cinco mil votos). Em Lisboa, ainda não foram divulgadas todas as mesas de voto.