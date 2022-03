Verstappen vence corrida na Fórmula 1 por poucos segundos de Leclerc

Numa corrida com um final renhido entre os pilotos da Ferrari e da Red Bull, foi o holandês que levou a melhor. Piloto do Mónaco mantém-se em primeiro no campeonato.

Na corrida deste domingo, na Arábia Saudita, Max Verstappen voltou às vitórias na Fórmula 1. O campeão em título começou a corrida no quarto lugar, mas rapidamente subiu para terceiro. Durante o momento em que o Safety Car se manteve na pista, o seu colega de equipa Sergio Pérez teve azar quando foi à pit-stop pouco tempo antes, tendo perdido alguns lugares.

Charles Leclerc e Carlos Sainz, os dois pilotos da Ferrari que finalizam o pódio, fazem com que a equipa também se mantenha em primeiro. Enquanto que o monegasco de 24 anos mantém o primeiro lugar no campeonato, e o espanhol mantém o segundo. A “Scuderia” consegue manter-se no topo no campeonato de construtores.

Lewis Hamilton, que começou a corrida numa posição muito longínqua do início, ficou a meio da tabela, conseguindo o 10º lugar.

Esta foi a segunda corrida da época, depois de na passada semana ter sido o Bahrain a receber o campeonato de motores, numa corrida onde a Red Bull não pontuou e a Ferrari ter conseguido os dois melhores lugares.

A Fórmula 1 regressa daqui a duas semanas, com uma corrida em Melbourne, na Austrália.