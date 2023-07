Verstappen ganhou em casa

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu este domingo o Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1, 11.ª corrida da temporada, e alargou a vantagem no campeonato.

Verstappen cortou a meta com 22,305 segundos de vantagem sobre o mexicano Sergio Pérez (Red Bull) e 32,259 segundos sobre o terceiro, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Com estes resultados, Verstappen tem, agora, mais 125 pontos do que o segundo classificado no campeonato, precisamente Sergio Pérez.

Verstappen nasceu em Hasselt, na Bélgica, localidade que não fica muito longe de Spa, circuito que está confirmado no calendário da F1 até 2024.