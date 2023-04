Verstappen conquista Austrália numa corrida sem clímax

Max Verstappen, em Red Bull, venceu Grande Prémio da Austrália caótico, ganhando pela 37.ª vez na Fórmula 1 (1.ª no Albert Park de Melbourne e 2.ª esta época, em 3 corridas) e consolidando a liderança do campeonato de 2023.

A corrida acabou atrás do Safety Car, depois dos incidentes registados na 3.ª partida do dia, que ‘eliminaram’ 6 monolugares.

A decisão da direção de corrida e da FIA explica-se com o facto de não ser sido cumprido o 1.º setor do circuito antes da 3.ª bandeira vermelha. Como piloto mais ‘prejudicado’, Carlos Sainz, da Ferrari, penalizado em 5 segundos por toque no Aston Martin de Fernando Alonso, o que fez com que o seu compatriota baixasse de 3.º para último na classificação.

Finalmente, depois de cumpridas as 58 voltas no programa do grande prémio, três campeões mundiais no pódio de Melbourne, com Max Verstappen 1.º, Lewis Hamilton 2.º e Fernando Alonso (3.º). Atrás, terminaram Lance Stroll (Aston Martin), Sergio Pérez (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Nico Hulkenberg (Haas), Oscar Piastri (McLaren) – o australiano somou os primeiros pontos na Fórmula 1 -, Zhou Guanyu (Alfa Romeo), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e… Carlos Sainz (Ferrari).

A Red Bull, pela 1.ª vez na Fórmula 1, ganha as primeiras três corridas de uma temporada, com Verstappen a somar o 80.º pódio e a igualar, assim, o total de Ayrton Senna, o 6.º melhor de sempre nesta tabela, atrás de Hamilton (192), Michael Schumacher (155), Sebastian Vettel (122), Alain Pros (106), Kimi Raikkonen (103) e Fernando Alonso (101). Também para a Aston Martin, registo histórico: três pódios consecutivos no Mundial.