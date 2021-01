Versos sem idade

Do silencio um dia nasceram os versos

Nasceram lá no Éden e também em Lafões

E tornou-se então rainha da nostalgia

Que bordava sentimentos em corações

E no jardim ouviu-se a voz do poeta

E ouviram-se quadras e trovoes

Então nasceu o primeiro poema

No Jardim do Éden e depois em Lafões

E agora dizei-me donzelas e cavaleiros

Anciãos, pensadores e homens sem idade

Se vós sereis os leitores e também os primeiros

Aclamar a leitura poética que não tem idade

E digam aos transeuntes, por favor sorria

Declame comigo estes poemas tão diversos

E usufrua o êxtase e viva diariamente esta alegria,

Escute bem o som e o ritmo destes meus versos

Pois comigo declamando poesia é que eu te queria,

Com tua pele alva, ensolarada de sorrisos

Tu és meu arco-íris das letras e doce aletria

Meu amor sem barreiras e com sonhos lisos

Foi do silencio que nasceu a poesia sem rugas e idade,

Possui um corpo aberto sem rancores, mas com cio,

E em sonho e sono viveremos juntos até à eternidade

Sorvendo o néctar dum amor, nem morno e nem frio.

José Valgode