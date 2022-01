Veríssimo avalia jogadores dispensados por Jesus

SAD benfiquista vai reunir-se com o novo técnico para avaliar dossiês. Futuro de Ferro e Gedson, que estavam de saída, nas mãos do treinador.

A SAD dos encarnados vai reunir com Nélson Veríssimo, o novo treinador das águias, para definir as dispensas e eventuais acertos do plantel. Esses dossiês estavam alinhavados com Jorge Jesus, mas agora podem mudar de rumo face à posição do técnico. Ferro e Gedson, dois dos elementos na porta de saída, estão agora nas mãos do treinador que pode transmitir uma ideia diferente. Todavia, qualquer interferência terá também de salvaguardar os interesses da SAD.

Além da questão das saídas, o novo panorama terá também, naturalmente, influência na questão de garantir um substituto para Lucas Veríssimo, lesionado.

Leia mais em Jornal de Notícias.