Presumo que esteja retratado como o sapo que todos os benevolentes vão ter de engolir, mas foi retratado como uma rã. O pessoal de várias gerações não sabe a diferença e a culpa foi do Cocas e dos tradutores do Muppet Show para português.

O erro ficou para sempre, está visto. Nos contos de fadas para meninas de nascença, e de nascença do meu tempo e anteriores, a princesa aproximava-se do lago e era interpelada por uma rã verdinha, falante e galante, com uma coroazinha de oiro na cabeça.

Ao beijinho da praxe seguia-se a transformação num príncipe elegante, bondoso e de palavra. Viviam felizes para sempre.