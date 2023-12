Ventura: é para destruir, é para rejeitar

André Ventura faz rir até o mais triste dos tristes, pena que seja por verdadeira tristeza que por isso faz dó.

Ventura tem tanto de novo para dizer aos portugueses, tem tanto interesse em desenvolver e pôr Portugal à frente, que a sua preocupação relativamente à coligação do PSD com o CDS-PP é a designação de Aliança Democrática que vão adoptar nas próximas eleições, duvidando até que seja legal usá-la, pelo facto de já ter sido usada em 1979 pelos mesmos partidos, senhor! Pelos mesmos partidos!

São estas as preocupações, os projectos, as propostas do homem zangado, do partido dos zangados, mal dispostos, vingativos e violentos. Do partido de protesto que Ventura diz que não é de protesto, mas que não faz outra coisa que não seja protestar, mesmo que os seus protestos, os seus boicotes sejam fortemente prejudiciais ao bom funcionamento da Assembleia da República (AR), como sejam comissões parlamentares, demais instituições, como seja o Tribunal Constitucional. Tudo. Mesmo que implique que o Estado perca valores fiduciários por via da tramitação de diligências e com isso outras diligências normais fiquem a perder com a alteração das datas derivadas das exigências do senhor Ventura que diz querer priorizar os portugueses.

Ventura tem dentro de si tanto ódio, tanta prepotência fedelha que faz tudo para ter poder de ditar, de dominar tudo e todos disparando ódio, verborreia, raiva e saliva a batalhar de modo irascível e irracional, sendo pena que os portugueses não entendam que este modo de comunicar é de facto faccioso e daí aproveitar as falhas do sistema democrático, logo ele que é antidemocrata e anti-constituição.

Aliás, ele já ameaça com uma moção de rejeição a um governo do PSD se for excluído dum executivo nas eleições de 10 de Março, nesta fase do campeonato em que ainda não sabe as votações, nem se conhece o programa do partido, agora ainda menos da coligação.

Mário Adão Magalhães

(Não pratico deliberadamente o chamado Acordo Ortográfico).