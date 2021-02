Ventiladores vão ser certificados em laboratório português

A empresa da Universidade de Coimbra (UC) ICNAS-Produção acaba de instalar o primeiro laboratório ibérico especializado no teste e certificação de dispositivos médicos respiratórios, designadamente ventiladores pulmonares, no contexto da covid-19, foi hoje anunciado.

Denominado ‘VentiLab 4 covid-19’, o ventilador instalado no ICNAS [Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde]-Produção resulta de um projeto que obteve 329 mil euros de financiamento do COMPETE 2020 (Programa Operacional Fatores de Competitividade), através do Sistema de Incentivos I&D Empresas e Infraestruturas de Ensaio e Otimização (covid-19).

Face à atual situação pandémica, em que aumenta a pressão nos hospitais devido ao número elevado de infeções graves causadas pela covid-19, os ventiladores de emergência são críticos, mas, sublinha a UC numa nota enviada hoje à agência Lusa, “estes dispositivos médicos só podem ser utilizados após certificação”.

Este laboratório permite fazer os testes “físico-químicos e microbiológicos indicados pelo INFARMED [autoridade responsável pela certificação em Portugal], segundo as normas internacionais (normas ‘ISO’), para avaliar a biocompatibilidade e a segurança dos ventiladores desenvolvidos no âmbito da resposta à pandemia da covid-19”, explica Antero Abrunhosa.

“As normas são aplicáveis a todo o tipo de ventiladores”, acrescenta, citado pela UC, o gerente da ICNAS-Produção e líder do projeto.

O ‘VentiLab 4 covid-19’ possui equipamento analítico capaz de avaliar a qualidade dos gases que percorrem os ventiladores e “assegurar que os dispositivos não libertam contaminantes que possam ser nocivos para os doentes”, afirma Antero Abrunhosa.

Esses contaminantes, esclarece, “podem ser partículas, compostos voláteis que sejam libertados, por exemplo, pelos materiais utilizados para fabricar os ventiladores, ou mesmo microrganismos como bactérias ou fungos”.

Para o gerente da ICNAS-Produção, este projeto é “um exemplo de como se pode readaptar os laboratórios e o conhecimento científico existentes nas empresas e nas universidades para fazer face à situação atual”.

A ICNAS-P produz medicamentos, tem “laboratórios para o seu controlo de qualidade”, salienta o responsável, notando que, “através deste projeto, [a empresa] adaptou agora um desses laboratórios para o teste dos ventiladores”.

Atualmente, no espaço ibérico não existem laboratórios dedicados ao teste de ventiladores de emergência no âmbito da covid-19, refere a UC, realçando que o ‘VentiLab 4 covid-19’ é “o primeiro laboratório ibérico construído especificamente para testar todos os tipos de ventiladores de emergência desenvolvidos no âmbito da pandemia, permitindo a certificação, essencial para a utilização clínica destes equipamentos”.

Embora o laboratório agora criado esteja centrado na certificação de ventiladores no âmbito do combate à covid-19, Antero Abrunhosa afirma que também é possível realizar outros testes que “envolvam a análise de componentes gasosos e está à disposição da comunidade científica e das empresas interessadas”.

“A prioridade serão os ventiladores, mas não rejeitamos outros desafios”, conclui Antero Abrunhosa.