Ventilador português validado pela UE será modernizado

Nova versão do primeiro ventilador português com certificação europeia deverá ser apresentada em janeiro de 2023 numa feira de equipamento médico, no Dubai.

A Sysadvance, empresa portuguesa que desenvolveu o primeiro ventilador com certificação europeia, anuncia que já tem prevista uma atualização do equipamento para breve.

O CEO da Sysadvance, Vale Machado, afirma que a equipa de desenvolvimento está agora em “compasso de espera”, mas prevê que o ventilador esteja pronto para ser apresentado em janeiro de 2023.

