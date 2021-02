Venham a mim os animaizinhos

Primeiro botam animais nos parques, depois dizem que não os devemos alimentar, que é nocivo para os bichos, nada de os ajudar porque eles têm de se desenrascar por lá sózinhos…

Amigos… só há duas hipóteses: ou modo amigo, sou um animal empático e tenho de me contrariar não dando de comer aos bichinhos o que me chateia e irrita profundamente, ou modo survival, sou um animal no topo da cadeia alimentar e vou lá buscar o almoço e para tal dar uns tiros.

Não tarda há bufos e multas. Desobediência civil. Venham a mim animais(inhos) do meu coração.