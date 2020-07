Venha falar de música com o BOM DIA

Todas as quintas-feiras, às 21:30, hora de Lisboa, no Facebook do BOM DIA vai para o ar uma nova emissão intitulada “BOM DIA dá música”.

Com a participação de três emigrantes ligadas à música, este espaço tem por objetivo falar de música portuguesa e não só, divulgar projetos musicais da diáspora e debater com os seguidores do BOM DIA que podem colocar questões durante a emissão.

O “BOM DIA dá música” é moderado por Suzana “Lux” Gonçalves, DJ, karaoker e animadora de eventos a residir no Luxemburgo, e conta com a participação de Ana Correia, diretora e fundadora da escola de música Luso Academy, ativa em Londres, Luxemburgo e Vimioso. Completa o painel desta emissão a violinista e professora de música, Susana Magalhães.

Com uma duração de sensivelmente meia hora, a emissão do BOM DIA, vai para o ar no Facebook todas as quintas-feiras, às 21:30, hora de Lisboa.