Venezuela: padre português morreu de covid

O conhecido sacerdote português José Nobrega, 56 anos, radicado na Venezuela, faleceu quarta-feira vítima da covid-19, no Estado venezuelano de Delta Amacuro (sul do país), anunciou o bispo Ernesto Romero.

“Queridos irmãos, lamento informar-lhes que o padre José Nóbrega faleceu devido à pandemia da covid-19. Unidos em oração pelo padre, pela sua ressurreição”, escreveu Monsenhor Ernesto Romero na sua conta do Twitter.

Segundo o bispo, o sacerdote português era um missioneiro católico no município Casacoima, sul do Delta Amacuro, nas proximidades de Cidade Guayana, onde conseguiu que incluir as escolas do movimento Fé e Alegria no sistema educativo venezuelana para adultos.

Natural do Caniço, Madeira e emigrado na Venezuela desde os seis anos de idade, José Nóbrega foi diretor da escola Padre Claret de Los Manacales e acompanhava as comunidades distantes de Santa Catalina e Piacoa.

O Governo regional da Madeira, já emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do madeirense “que dedicou a vida ao sacerdócio e foi uma referência para toda a comunidade, apoiando todos aqueles que o procuravam”.

“Foi com profundo pesar que tomámos conhecimento do falecimento do nosso conterrâneo, o Padre José Nóbrega emigrado na Venezuela, natural do Caniço, aos 56 anos, vítima da Covid-19”, explica Presidência do Governo da Madeira.

Segundo a nota de pesar “o padre José Nóbrega, respeitado e acarinhado por todos, foi também um exemplo no seu caminho enquanto missionário, tendo a seu cargo quatro instituições de educação nas comunidades de San Félix de Guayana e Sierra Imataca”.

“Neste momento de consternação, o Governo Regional da Madeira, através da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, endereça à família enlutada as mais sentidas condolências”, conclui.